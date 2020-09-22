С начала сентября в Беларуси в милицию заявили о 15 кражах у пенсионеров. Как предупредить стариков?

Пока одна аферистка отвлекает пожилую жертву, вторая находит и ворует сбережения. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что на территории Беларуси только в сентябре 2020-го года произошло свыше 15 краж у пожилых граждан, рассказала в Telegram пресс-служба МВД. Чаще всего мошенники выдают себя за работников газовой службы или врачей. В ведомстве рассказали о нескольких фактах краж, к сожалению, уже ставших типичными.

Так в милицию заявила 92-летняя горожанка из Солигорска. Пенсионерка рассказала, что у нее пропали 11 тысяч белорусских рублей и еще 300 долларов. Сбережения бабушка копила долгие годы, каждый отложенный рубль записывала в специальную тетрадь.

Как пропали деньги? Пенсионерка вспомнила, что в августе к ней наведались две незнакомки. Женщины представились газовщицами, были в масках и перчатках. У пенсионерки накануне как раз сломалась газовая плита, и она сама впустила мошенниц, пообещавших помощь. Пока одна из «специалисток» якобы разбиралась с конфорками, вторая открыла шкаф со сбережениями и украла деньги.

Доверились двум дамам в масках и пожилые супруги из Березино. Сердобольные женщины представились медиками, называли по имени отчеству, посулили массаж мужчине-инвалиду.

- Пока одна лжемедсестра массировала мужа, вторая отвлекала супругу - попросила показать лекарства, которые принимают пенсионеры. Пары минут хватило, чтобы аферистка успела вытащить из сумки пенсионерки две тысячи белрублей, - рассказали в пресс-службе.

Пенсионерка подумала, что женщины в масках могут быть мошенницами, но решила, что если начать возмущаться - "с дедом они внушительных дам не одолеют". Фото: стоп-кадр | видео МВД.

И только на неделе с 14 по 20 сентября в Беларуси у пожилых украли в совокупности свыше 10 тысяч рублей. С заявлениями в милицию пришли пенсионеры из Минской, Могилевской, Гомельской областей. Возможно, это аферистки-гастролерши, так как все потерпевшие описывают похожих дам: в масках, халатах, перчатках, с темные волосами и карими глазами.

Как уберечь пенсионеров и «научить» своих стариков определять мошенников?

В МВД предлагают рассказать своим пожилым родственникам о том, какие бывают типичные сценарии краж. Предупредите, что любой человек, который хочет попасть в дом или помочь, должен удостоверить свою личность документами. А пенсионеру следует сразу же позвонить родным, соседям, соцработнику или участковому и проинформировать о «незваном госте».

- Присматривайте за пожилыми: обеспечьте яркое освещение в их домах, коридорах, на лестничной площадке или крыльце. Если у вас пожилой сосед, не поленитесь спросить у его родственников о возможных гостях, а если увидите незнакомца, не поленитесь подойти и удостовериться, что все в порядке, - резюмировали в МВД.

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