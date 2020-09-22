Уже официально. Утверждена кандидатура посла США в Беларуси

Джули Фишер возглавит дипмиссию США в Беларуси. Фото: state.gov.

Кандидатуру представителя американской дипломатии официально утвердили власти США, информирует Телеграм радио «Мир».

Послом США в Беларуси утверждена Джули Фишер. Ее кандидатуру называли еще в феврале 2020 года, а официально утвердили только сейчас.

Решение о том, что Фишер станет представителем дипломатии Соединенных Штатов в Беларуси было принято Комитетом сената США по международным делам 22 сентября.

Ранее посол Фишер занимала должности зама помощника госсекретаря США по вопросам Западной Европы и Евросоюза. Есть у нее и опыт работы в дипломатических миссиях: она работала в посольствах Грузии и России, была замом постоянного представителя США в НАТО.

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