Видеофакт. Пьяная мать без автокресел везла в авто 6-месячного грудничка и еще двоих детей не старше 7 лет

Женщина сказала, что села пьяной за руль из-за проблем в семье. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 18 сентября, в Речице. Гаишники остановили женщину на авто недалеко от автозаправки. В машине водитель везла троих детей, нарушая правила перевозки, как оказалось, горожанка еще была в подпитии. Подробности рассказала пресс-служба МВД в телеграм-канале.

В салоне авто кроме 41-летней автоледи было еще трое детей: грудной 6-месячный ребенок и еще двое ребят не старше 7 лет. Только один из троих детей был в детском удерживающем устройстве, другие даже не были пристегнуты ремнями безопасности.

- Во время беседы с нарушительницей у милиционера появились подозрения, что водитель может быть пьяна. Она и сама подтвердила, что пила накануне ночью джин-тоник, - прокомментировали в пресс-службе.

Медосвидетельствование показало 1,24 алкоголя в выдыхаемом женщиной воздухе. Причиной такого своего поведения и состояния она назвала проблемы в семье. Машину у горожанки забрали на штрафстоянку, ее с детьми на авто ГАИ доставили домой. В отношении нарушительницы составлено несколько административных протоколов.

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