Игуменья Гавриила извинилась за свое выступление на провластном женском форуме на «Минск-Арене»

Игуменья Гавриила объяснила, что плохо сказала о протестующих, потому что переживает за судьбу родины. Фото: сайт Минской епархии - minsk.church.by.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что 17 сентября в Минске прошел масштабный провластный женский форум.

На мероприятии среди женщин-политиков, спортсменок и других представительниц белорусок выступила игуменья Гавриила (Глухова), настоятельница Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря в Гродно. В словах представительницы православной церкви, которая выступая за мирную Беларусь, отрицательно говорила о протестующих, было много нелицеприятных эпитетов. В том числе она сказала о протестующих, мол, «как разъяренное стадо, вопят на весь город бесовские выкрики». Ее выступление вызвало волну возмущения в соцсетях. Спустя время игуменья решила извиниться перед теми, кого задела ее речь на форуме, сообщил официальный портал БПЦ.

Игуменья Гавриила публично попросила прощения у всех, кого оскорбило или задело ее выступление на женском форуме «За Беларусь» 17 сентября. Свое извинение игуменья произнесла, общаясь с верующими, посетившими монастырь в так называемый престольный праздник - день Рождения Пресвятой Богородицы (Прим.: 21 сентября).

- Свои эмоциональные высказывания настоятельница объяснила переживаниями за судьбу Беларуси. Она призвала всех стремиться к миру, согласию и любви, - пояснили в Белорусской православной церкви.

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