Проводится проверка, назначена экспертиза: СК прокомментировал факт ранения журналистки «Нашай Нiвы»

Журналистка получила резиновую пулю в колено на протестном мероприятии. Фото: Влад Гридин | «Радыё Свабода».
Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что «Наша Нiва» получит штраф за инцидент, когда их журналистке, освещавшей протестную акцию, силовики выстрелили в ногу. Дело в том, что издание не сообщило вовремя о «травме на производстве».
Агентство Интерфакс-Запад, в свою очередь, взяло комментарий у Следственного комитета, чтобы узнать, как правоохранители расследуют это ЧП.
- Следователи продолжают проверку по факту травмирования Натальи Лубневской, - процитировал ресурс Екатерину Гарлинскую, официального представителя УСК по Минску.
Также представительница ведомства уточнила, что в ходе проверки еще назначена судмедэкспертиза - заключение экспертов СК еще ожидает.
- СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - констатировала Гарлинская.
Напомним, что в сети после инцидента также появилось видео того, как была ранена корреспондент.
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