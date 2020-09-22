В МВД сообщили, что им удалось починить свой сайт после блокировки

Сайт силового ведомства восстановлен после блокировки из-за технических причин. Фото: МВД.

О том, что сайт МВД, возможно, заблокировали хакеры, «Комсомолка» сообщала в начале сентября. На официальном ресурсе силового ведомства появилась информация киберпреступников, они «объявили в розыск» Лукашенко и Караева. После этого ресурс перестал работать.

Во вторник, 22 сентября, в пресс-службе МВД в Телеграме сообщили, что ситуация с сайтом наконец-то улажена.

- Работа официального сайта ведомства была приостановлена по техническим причинам, теперь она возобновлена. Ресурс МВД (Прим.: mvd.gov.by) снова функционирует, - пояснили в пресс-службе.

В ведомстве также принесли свои извинения за временные неудобства. На сайте 22 сентября уже появились новые информсообщения, предыдущие публикации на сайте МВД датированы 1 сентября, почти месяц сайт ведомства не обновлялся.

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