Ракетоносцы ВВС России облетели границы Беларуси. Что это было?

Белорусско-российские учения «Славянское братство - 2020» перешли к активной фазе. Фото: Медиафайлы на Викискладе.

О том, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 облетели границы Беларуси, проинформировало ТАСС со ссылкой на информслужбу Минобороны России. Операция проведена в рамках учений «Славянского братства».

По заданию 22 сентября ракетоносцы отрабатывали авиационное прикрытие совместной белорусско-российской тактической группы, которая в это же время выполняла боевую задачу на земле. Учения перешли к активной фазе.

- Во вторник, 22 сентября, совместные белорусско-российских учения «Славянское братство - 2020» перешли к активной фазе. В этот день два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс совершили специальный вылет вдоль юго-западной, западной и северо-западной границ Беларуси, - подтвердили в военном ведомстве.

После облета границ российские ракетоносцы и белорусские истребители отработали прикрытие тактической группы.

В Минобороны России пояснили, что всего в Беларуси в учениях принимают участие свыше 900 российских военных и примерно 100 единиц вооружения и военной техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко: Мы договорились с Путиным продолжить учения «Славянское братство» и подумать о втором этапе, кто бы что нам ни говорил.

Президент добавил, что ему доложили о том, что учения проходят хорошо (подробности).

Новая, вторая часть учений «Славянское братство» будет гораздо масштабнее первой.

Усилить масштаб белорусско-российских учений решили после встречи Путина и Лукашенко (подробности).

Учения «Славянское братство - 2020»: на полигоне Брестский высадились российские десантники.

В Беларусь прибыли подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск РФ (подробности).