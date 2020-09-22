Задачка со звездочкой: Сможете по фото угадать, что подарил Лукашенко губернатор Приморского края?

Лукашенко и Кожемяко встретились и обсудили сотрудничество Беларуси с российским регионом . Фото: БелТА.

О том, что во вторник, 22 сентября, белорусский президент встречался с губернатором Приморья, «Комсомолка» уже писала, сообщая подробности встречи.

Позже Telegram-канал «Пул Первого» рассказал, что губернатор Олег Кожемяко вручил Александру Лукашенко памятный подарок. Подарком для белорусского президента из Приморского края стал увесистый самородок минерала - кальцита.

Этот уникальный образец кальцита был обнаружен на одном из рудников Приморья. Фото: Telegram "Пул Первого".

Кальцит, судя по описанию, был не просто привезен из Приморского края, но и обнаружен там - в городе Дальногорске на Советском руднике. Стоимость такого минерала трудно оценить, но на сайте горно-металлургического комплекса «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ» цена небольших образцов кальцита начинается от 750 рублей России.

Как известно у каждого камня есть свои свойства и особенности. Что несет в себе кальцит?

В свойствах минерала кальцит: делать сознание ясным и чистым, смягчать злобу и уравновешивать. Фото: Telegram "Пул Первого".

Это минерал является идеальным камнем для медитативных практик и достижения высшего ментального плана. Он развивает бдительность, несет в себе исцеляющий луч, приносит комфорт, исполняет желания. А еще кальцит помогает в принятии решений, делает сознание ясным и чистым, смягчает злобу и уравновешивает, являясь камнем добра, исцеления и очищения.

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