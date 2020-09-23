В Минске пропала 14-летняя девушка, она ушла из дома вечером 21 сентября

14-летняя Ирина Черноокая ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. Фото: МВД.

О том, что в Минске безвестно пропала 14-летняя Ирина Черноокая, проинформировала пресс-служба МВД в официальном телеграм-аккаунте «Разыскивает милиция».

Известно, что юная минчанка ушла из дома поздно вечером около 21.00 в понедельник, 21 сентября. Уже вторые сутки о ней ничего не известно.

Ирине Черноокой на вид около 14 - 15 лет, ее рост примерно 150 - 160 сантиметров, телосложение среднее, светлые прямые волосы ниже плеч. Из дома девушка ушла в куртке, черно-красной юбке в клеточку, обуви с белой подошвой и с темно-синим рюкзаком.

- Если вам известно местонахождение девушки на фото, сообщите об этом во Фрунзенское РУВД Минска (тел.: 8 (017) 207-67-67) или по номеру 102, - обратились в МВД.

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