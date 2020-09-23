Макрон: Ситуация в Беларуси угрожает новым разломом на европейском континенте

Макрон пообещал, что в ситуации в Беларуси не должно быть вмешательства извне, и добавил - "нет и виноватому молчанию". Фото: Reuters.

Лидер Франции в очередной раз затронул тему поствыборной ситуации в Беларуси, проинформировала пресс-служба Елисейского дворца. Очередное заявление прозвучало 22 сентября в рамках выступления Эммануэля Макрона на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Так, говоря о ситуации в регионе, Макрон подчеркнул, что благодаря «нормандскому формату» достигнут определенный прогресс в вопросе кризиса в Украине, и тут же добавил.

- Однако ситуация в Беларуси несет в себе риск нового разлома на нашем континенте, - заявил французский президент.

Макрон также подчеркнул, что мужество белорусского народа вызывает всеобщее восхищение.

- Устремления белорусского народа необходимо уважать, и мы на его стороне, хочу сказать это со всей силой, - добавил политик.

Далее Эммануэль Макрон предложил пути выхода из белорусского кризиса: «Необходимо наладить национальный политический диалог и избегать любого внешнего вмешательства».

Здесь же он напомнил, что тема была на повестке и обсуждалась им вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Евросовета Шарлем Мишелем, президентом России Владимиром Путиным. Также была возможность обсудить посредничество, предложенное ОБСЕ.

- Мы не видим другого пути, кроме этого. Нет вмешательству, но нет и виноватому молчанию! Европа примет свою ответственность, выполнит свое историческое и географическое предназначение. Когда мы говорим о мире и стабильности, о коллективной безопасности для Европы, я не могу игнорировать сегодня тот факт, что мы живем в ситуации, когда наша безопасность и стабильность во многом зависят от соглашений, подписанных в прошлом между государствами. Я также говорю это с большой ясностью: мы не будем делегировать нашу коллективную безопасность другим державам, кроме стран Европы, - подчеркнул президент Франции.

Напомним, поствыборная ситуация в Беларуси неоднократно обсуждалась европейскими лидерами, на это Александр Лукашенко заявлял, мол, «пусть сначала разберутся у себя».

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