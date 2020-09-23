Лукашенко предложил королю Саудовской Аравии «совместно открывать новые горизонты сотрудничества»

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь стремится к укреплению взаимодействия с Саудовской Аравией. Фото: Reuters.

О том, что Александр Лукашенко от себя и от имени всех белорусов поздравил руководство и народ Саудовской Аравии с Национальным днем, проинформировала БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.

Поздравительная телеграмма направлена королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу аль-Сауду, наследному принцу, заму премьер-министра, министру обороны Мухаммеду бен Сальману бен Абдель Азизу аль-Сауда и народу этой страны.

В поздравлении Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси именно Саудовская Авария считается важнейшим партнером на Ближнем Востоке.

- Беларусь стремится к дальнейшему укреплению существующих направлений взаимодействия и предлагает совместно открывать новые горизонты сотрудничества, - говорится в телеграмме.

Также Александр Лукашенко выразил уверенность, что, несмотря на временные трудности, белорусское и саудовское руководство смогут прийти к реализации всего существующего потенциала двустороннего взаимодействия в торговле и инвестициях. Еще президент подчеркнул, что уверен в том, что высокий уровень политконтактов между Минском и Эр-Риядом посодействует укреплению и расширению сотрудничества еще и в энергетической и гуманитарной отраслях.

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