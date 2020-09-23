Это рекорд: 22 сентября в Беларуси побито семь температурных экстремумов восьмидесятых годов

В Беларуси началась астрономическая осень, но погода еще балует теплом. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Во вторник, 22 сентября, в Беларуси были побиты семь температурных максимумов начала 80-х годов прошлого века, констатировало БелаПАН. За день пали аж семь экстремумов в самых различных регионах страны, а ведь на дворе - начало астрономической осени!

Так, 22 сентября обновились максимальные рекорды температур на Гомельщине, Брестчине и Минщине.

Жарче всего в этот день было жителям Житковичей - столбики термометров показали +26,7 градуса. Это на 0,4 градуса жарче, чем фиксировали здесь в 1983 году.

Не сильно отстали Лельчицы, в этом городке вчера было +26,6 тепла - против +26,5 градуса жаркой осенью 1983 года.

А третье место занял Мозырь, здесь зафиксировали +26,5 (в 1983 году было всего 25,9 тепла).

Рекорды прошлых лет переписали и на Полесье: +25,3 - в Пинске (на 0,5 градуса жарче, чем в 1981 году); +25 ровно на метеостанции «Полесской» в Лунинецком районе (на 0,2 градуса теплее, чем в 1982-м); и +24,3 в Ганцевичах (хоть на 0,1 градуса, но все же теплее, чем в 1983 году). Еще рекорды побили в Нарочи: +23,8 против +23,3 тепла в 1982 году. А в Волковыске в этот день погода повторила свой рекорд 38-летней давности: приятные сердцу +24,3.

До конца недели теплая погода в Беларуси сохранится - ловите моменты бабьего лета!

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