Фотофакт. В Лиозненском районе Audi столкнулась с трактором, водитель чудом выжил

Водитель Ауди врезался в трактор с прицепом. Фото: МЧС.

Серьезное ДТП с пострадавшим произошло на Витебщине, сообщила 22 сентября пресс-служба МЧС.

Авария случилась на территории Лиозненского района в понедельник, 21 сентября. В тот день на трассе с T-образным перекрестком не смогли разъехаться трактор с прицепом и легковая «Ауди». Столкновение произошло около 12.30 часов на дороге недалеко от деревни Запоженки.

Водитель иномарки въехал в прицеп трактора. Фото: МЧС.

- Когда к месту ДТП прибыли подразделения МЧС, стало понятно, что после столкновения иномарки и трактора в авто оказался зажат 20-летний водитель легкового ТС. Мужчину из «Ауди» достали с помощью специнструмента для деблокировки. С травмами различной степени тяжести водителя передали медикам скорой помощи. Механизатор в аварии не пострадал, - уточнили в пресс-службе МЧС.

По факту аварии ГАИ проводит проверку.

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