Видеофакт. В Минск 23 сентября стянули десятки грузовиков и автобусов с военными

Военные у Дворца Независимости в Минске. Фото: соцсети.

О том, что в среду, 23 сентября, в Минске замечены военные, сообщили «Комсомолке» очевидцы.

Припаркованная колонна из грузовиков ВС Беларуси, предназначенных для транспортировки людей, и автобусов была замечена у Дворца Независимости. Военные к тому моменту уже вышли из транспорта и построились, они одеты в легкую летнюю форму - спецобмундирования либо вооружения в руках не видно. Часть военных и правоохранителей заметили на противоположной стороне проспекта - в ТЦ «Корона Замок» и на прилегающих улицах.

С чем может быть связано появление военных в будний день в Минске? Скорее всего, во Дворце Независимости в этот день пройдет некое мероприятие, для которого потребовалось усилить охрану и безопасность. Однако какое именно мероприятие запланировано в столице на 23 сентября, пресс-служба президента заранее не сообщала.

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