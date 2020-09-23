Эйсмонт о дате инаугурации Лукашенко: Станет известна в ближайшее время

Эйсмонт заявила, что дату инаугурации Лукашенко сообщат ближе к дате церемонии. Фото: БелТА.

Когда состоится инаугурация президента Александа Лукашенко, спросили «РИА Новости» у пресс-секретаря главы Беларуси.

Вот что на этот вопрос ответила информагентству Наталья Эйсмонт. Официальная представительница белорусского президента не стала называть точную дату инаугурации Лукашенко, но пообещала, что сделает это «ближе ко времени проведения церемонии».

Напомним, церемония инаугурации по закону должна состояться не позднее двух месяцев с даты проведения президентских выборов, то есть до 9 октября. Таким образом, инаугурация Лукашенко 2020 года должна состояться в течение ближайших 16 дней.

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