Сотрудники УСБ МВД пришли с обыском в квартиру главреда «Нашай Нiвы» и его жены, журналистки TUT.BY

В квартире главреда «Нашай Нiвы» проходит обыск. Фото: «Наша Нiва».

О том, что в среду, 23 сентября, проходит обыск в квартире семьи белорусских журналистов, проинформировал ресурс tut.by.

Правоохранители пришли в квартиру главреда «Нашай Нiвы» Егора Мартиновича и его супруги Адарьи Гуштын, которая является журналисткой tut.by.

Уточняется, что место нахождения редактора Мартиновича пока неизвестно. Он утром пошел гулять с собакой, затем прислал родным в смс-сообщении SOS, после этого его телефон стал недоступен. Именно после этого в квартиру с обыском пришли сотрудники УСБ МВД.

Также Адарья Гуштын смогла сообщить, что, по ее информации, обыск связан с публикацией на сайте «Нашай Нiвы». В статье речь шла о том, что в камеру в задержанному «диджею перемен» на Окрестина приходил высокий милицейский начальник.

К 10.00 во время обыска в квартире супруги находились вместе, здесь были и несколько силовиков.

Около 11.30 часов стало известно, что по данному разбирательству возбуждено уголовное дело по статье 188 УК Беларуси - клевета. Потерпевшим проходит замминистра МВД Александр Барсуков, начальник милиции общественной безопасности. В статье «Нашей Нiвы» «ди-джей перемен» сообщает, что он избивал его на Окрестина.

- У Егора Мартиновича нет пока никакого статуса. После окончания обыска его отвезут на допрос в Центральный аппарат СК. Обыск проводят сотрудники УСБ МВД. Ранее Егор им уже давал объяснения по ситуации со статьей о Барсукове. Сегодня его вызвали на ознакомление с экспертизой, но не дали даже доехать к ним. У Егора есть адвокат, мы добились, что бы он присутсвовал во время обыска, на допрос он так же поедет, - написала в Адарья Гуштын Facebook.

Согласно УК РБ клевета наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет.

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