«Если хирург не согласен с политической ситуацией, он может просто не закончить операцию?» Караник встретился с актерами, которые не сыграли спектакль из-за задержания коллег

Владимир Караник встретился с актерами драмтеатра в Гродно Фото: Павел МАРТИНЧИК

На встрече была и Елена Климович, начальник управления культуры Гродненского областного исполнительного комитета, пишет s13.ru.

После встречи Владимир Караник с журналистами общаться не стал - сел в свой автомобиль и уехал.

В редакции s13 есть аудиозапись встречи губернатора и коллектива театра. В первую очередь поговорили о политике: Владимир Караник заявил, что около двух лет будут прорабатываться изменения в Конституцию, а потом можно будет проводить выборы. Губернатор считает, что предложения оппонентов власти направлены на разрушение стабильности и экономики.

- Назовите мне хоть одну страну в мире, где в результате уличной активности произошла смена власти, где людям после этого стало лучше жить? Страна действительно нуждается в движении вперед. Она нуждается в модернизации и инвестиций. Но все инвесторы, которые вкладывают ресурсы, должны понимать, что в той стране действует стабильность.

Митингующие, по мнению Владимира Караника, нарушают общественный порядок и права других людей на тишину и порядок.

Основная причина, по которой губернатор приехал в театр, - выяснить, почему был приостановлен спектакль 20 сентября. В тот день на акции протеста задержали двух актеров - Сергея Куриленко и Валентину Харитонову. После этого их коллеги не стали играть второй акт спектакля. Владимир Караник отметил, что люди, которые пришли на спектакль, заплатили деньги. А деньги актерам платит государство, с которым они не согласны.

- По-вашему, если хирург не согласен с политической ситуацией, он может просто не закончить операцию? Вы посчитали, что оплачиваемую работу по контракту можно прекратить из-за своего политического мнения?

Актеры говорили о том, что боялись за своих коллег и хотели им помочь.

- Вы, как врач, скажите, пожалуйста, хирург трясущимися руками может резать больного человека? - обратился к Каранику один из актеров.

- Нет, не может.

- Вот и я не должен со слезами на глазах играть на сцене, - говорит мужчина.

Актеры добавили, что извинились перед зрителями и готовы вернуть им деньги за билеты.

- Моя задача - обеспечить стабильностью людей. А для этого нужны налоги, инвестиции, ликвидность банка. Что мы хотим делать дальше? Вы сегодня победили. Завтра начнете праздновать. Послезавтра - что делать будете? - спросил у актеров Караник. Они ответили, что будут жить и работать дальше, в государстве родилась нация.

- У нации есть национальная идея. Какая у вас, кроме того, как развалить страну? Историю надо знать, чтобы она не повторялась. Наша цель: сохранить страну, внести изменения и в спокойной обстановке провести выборы. И, если вы не успокоитесь, мы зайдем очень далеко, а потом вы будете закидывать руки в небо со словами: «А что ж вы нас не предупредили, что все так закончится?»!