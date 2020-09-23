«Скорее всего, они приходят из Беларуси». В зоне Чернобыльской АЭС впервые за 100 лет появились бурые медведи

Ученые говорят о том, что медвежья эмиграция на деле может оказаться только экскурсией. Фото: pixabay.com

- Из-за отсутствия людей к нам вернулись медведи. Они, скорее всего, приходят к нам из Беларуси. Мы не знаем пока, сколько их тут. Не исключено, что некоторые особи уже живут тут постоянно. Размножаются ли они у нас - тоже неизвестно. Но это только начало. Медведей здесь не было около ста лет, - рассказал исследователь зоны отчуждения Сергей Гащак, его слова передает eadaily.com.

Ученые говорят о том, что медвежья эмиграция на деле может оказаться только экскурсией - пока рано говорить об оседлой популяции медведей в зоне ЧАЭС.

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