ООН: Коронавирус скажется на мировой экономике спадом в 4%, но у Китая прогнозируется рост

Сильнее всего последствия "ковида" ударят по развивающимся странам. Фото: pixabay.com.

О том, что следствием пандемии коронавируса на мировую экономику может стать 4-процентный спад, заявляется в докладе ЮНКТАД - конференции ООН по торговле и развитию, пишет БелТА.

Эксперты прогнозирует сокращение мировой экономики в 2020 году более чем на 4 процента. Также произойдет и сокращение мировой торговли - на одну пятую часть, прямые иностранные инвестиции уйдут на 40 процентов и еще свыше 100 миллиардов недосчитаются в сфере денежных переводов.

- Самым сильным абсолютным падением объемов производства пандемия скажется на экономиках развитых стран. Вероятнее, в некоторых из них потери будут отражены в двухзначных цифрах. Однако наибольшие крупные экономические и социальные потери возможны в развивающих государствах, где высока доля неформальной экономики, сырьевые товары и туризм - основные источники инвалюты, а экономическое пространство ограничено горой долговых обязательств, - поясняется в докладе.

В ЮНКТАД предполагают, что из-за пандемии 90 - 120 миллионов человек на планете столкнулся с условиями крайней нищеты, еще 300 миллионов будут вынуждены жить без обеспечения продовольственной безопасности. Сильнее всего ситуация, по мнению экспертов, обостриться в странах Латинской Америки. При этом противоположная ситуация прогнозируется в Восточной Азии, в Китае, наоборот, прогнозируют экономический рост в 1,3 процента.

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