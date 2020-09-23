Основатель PandaDoc: Со счетов компании уже сняли аресты, но главный приоритет - освобождение арестованных сотрудников

На непрекращающихся акциях протестов митингующие поддерживают, в том числе, сотрудников IT-компании PandaDoc. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Комсомолка» ранее сообщала о том, что прошли обыски в PandaDoc. Напомним руководитель компании собирал деньги для силовиков, уволившихся из органов из-за жестоких задержаний на протестах. После этого четверо сотрудников PandaDoc были задержаны. Также во время расследования счета компании были заблокированы, зарплаты не могли получить более 250 работников. Что происходит сейчас?

Со счетов PandaDoc уже сняты аресты, в скором времени их разблокируют, но сотрудники все еще находятся под стражей, написал tut.by.

- Разблокировка счетов компании, конечно, хорошая новость. Теперь мы cможем выплатить зарплаты всем тем сотрудникам, которые все еще остаются в Беларуси. Тем не менее нашим главным приоритетом остается освобождение арестованных сотрудников. Ребята уже которую неделю сидят в СИЗО. При этом к моей инициативе (Прим.: помощь уволившимся силовикам) они никакого отношения не имели и не имеют. Инициативу я прекратил. Их дальнейшее удержание не имеет смысла, - заявил Микита Микадо.

Напомним, задержанные работники PandaDoc подозреваются в хищениях в особо крупном размере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мы работали вбелую». Что происходит по делу минской IT-компании PandaDoc.

Ее топ-менеджера Виктора Кувшинова после допроса в департаменте финансовых расследований отвезли в изолятор на Окрестина (подробности).

PandaDoc о том, что происходит с компанией: счета заблокированы, 4 сотрудника - в СИЗО.

После того как основатели IT-компании высказался о ситуации в Беларуси и предложил помощь уволившимся силовикам, к айтишникам пришли из ДФР (подробности).

«Если проблема в деньгах/кредитах, можем ее решить»: айтишники и бизнесмены призывают силовиков Беларуси не бить сограждан.

В интернете появилось обращение белорусского айтишника из фильма Дудя о Кремниевой долине Микиты Микадо (подробности).