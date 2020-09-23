23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

23 сентября 2020 года Лукашенко торжественно вступил в президентскую должность. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что в Минске в среду, 23 сентября, проходит инаугурация президента Александра Лукашенко, сообщила БелТА.

Около 11.30 информагентства сообщили о том, что в эти минуты во Дворце Независимости проходит церемония вступления Лукашенко в должность президента Беларуси.

По словам журналистов, Лукашенко, положив правую руку на Конституцию Беларуси, произнес слова присяги на белорусском языке.

Вот слова присяги на русском: «Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности».

Затем Лукашенко подписал акт о принесении присяги, после этого председатель ЦИК Лидия Ермошина вручила удостоверение президента Республики Беларусь.

Первое фото в сети с инаугурации Лукашенко. Фото: Telegram "Пул Первого".

Напомним, точная дата церемонии президентской инаугурации не разглашалась заранее. Буквально накануне Наталья Эйсмонт не стала говорить «РИА Новости», когда Лукашенко вступит в должность.

А в день инаугурации, 23 сентября, в Минск стянули колонны военных, стало понятно, что во Дворце Независимости пройдет некое мероприятие. Как оказалось - инаугурация Александра Лукашенко.

Первое фото с церемонии вступления Лукашенко в президентскую должность опубликовал телеграм-канал «Пул Первого». На нем глава государства за трибуной выступает перед собравшимися политиками и военными чинами, которые сидят в креслах.

По информации БелТА, на инаугурации присутствовали несколько сотен человек, в том числе высшее руководство страны, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, руководители госорганов и организаций, местных исполкомов и распорядительных органов, представители госСМИ, научные деятели, управленцы от культуры и спорта.

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