Александр Лукашенко: Я не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу

Так прошла церемония инаугурации. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Церемония инаугурации заранее не анонсировалась, телетрансляции не было. Государственное информагентство БелТА сообщило только о том, что президент уже вступил в должность.

- Когда-то божьим промыслом народ Беларуси легко и, скажем прямо, неожиданно обрел свою независимость. И мы долго воспринимали ее как данность. Порой не ценили. Сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания. Остыв от горячки электоральных баталий, увидели, как взрослеет вся наша нация. И пусть Беларусь по мировым меркам совсем молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети, мы - народ, - об этом Александр Лукашенко заявил во время церемонии, его цитирует БелТА.

Он добавил, что белорусам нужно прийти к согласию ради будущего.

- И мы это сделаем. Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу. Это те, кто героически противостоял угрозе пандемии, проявляя свои лучшие профессиональные и человеческие качества, кто сберег здравый смысл в условиях дезориентации общества. Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность.

Александр Лукашенко говорил и о том, что «в условиях поствыборной обстановки» коллективы предприятий выбрали цех, а не площадь.

- Не подвели труженики села, благодаря которым все эти месяцы регионы жили обычной жизнью - возделывали и убирали урожай с полей.

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