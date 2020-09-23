Лукашенко: Очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений

Президент заявил, что этот год войдет в историю Беларуси как крайне эмоциональный период. Фото: belta.by

23 сентября, во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости, Александр Лукашенко сказал, что вступает в должность президента с чувством гордости за белорусов, сообщает БелТА.

«В этот торжественный день президент дает клятву на верность отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений, - подчеркнул Александр Лукашенко. - День вступления в должность президента - это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны - мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать».

Он также отметил, что 2020 год будет в истории нашей страны как очень эмоциональное время. «Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов - вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих - даже, может быть, единственные, - где цветная революция не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну», - добавил Александр Лукашенко.

Им было акцентировано внимание на том, что все прошедшие события позволили увериться, что абсолютное большинство граждан нашей страны любят свою землю, желают ей мира, спокойствия и процветания. «Несмотря на дьявольски изощренные подталкивания извне, сохранили уважение друг к другу», - подчеркнул президент.

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