Троекратное «Клянемся!». Военнослужащие принесли клятву на верность народу и президенту

Представители разных родов войск принимали участие в церемонии. Фото: belta.by

23 сентября после церемонии инаугурации Лукашенко военнослужащими была принесена клятва на верность белорусскому народу и президенту, сообщает БелТА.

Представители разных родов войск принимали участие в церемонии. Перед народом и главой государства ими была произнесена клятва.

Министр обороны Виктор Хренин произнёс клятву: «Мы, военнослужащие воинских формирований Республики Беларусь, заверяем весь белорусский народ и вас, товарищ главнокомандующий, в том, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность нашей Родины. Сегодня, в день вступления в должность президента Республики Беларусь, мы торжественно клянемся с достоинством и честью нести высокое звание защитника Отечества, беззаветно служить белорусскому народу и президенту Республики Беларусь, защищать нашу Родину мужественно, умело, не щадя своих сил и самой жизни! Клянемся!»

Ему в ответ вторили военнослужащие троекратным «Клянемся!». После этого оркестр начал исполнять государственный гимн.

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