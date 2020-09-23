Вакульчик, Ващенко, Щеткина: кто был на «тайной» инаугурации президента. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как сообщили государственные телеканалы, на инаугурации президента, которая прошла утром 23 сентября, пригласили около 700 гостей. Очевидно, собралась вся верхушка страны, а также видные общественные деятели.

Напомним, мероприятие заранее анонсировано не было, поэтому корреспонденты «Комсомолки», как и другие негосударственные СМИ, попасть на церемонию не могли. Тем не менее после окончания церемонии нам удалось сфотографировать некоторых гостей.

Министр по налогам и сборам Республики Беларусь Владимир Полуян (на втором плане в голубоватом пиджаке) и Иван Тертель, недавно возглавлявший КГК, с 3 сентября возглавляет КГБ (в центре). Фото: Павел МАРТИНЧИК

Член Совета Республики Марианна Щеткина. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Валерий Вакульчик, недавно возглавлявший КГБ, с 3 сентября назначен государственным секретарем Совета безопасности. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глава МЧС Беларуси Владимир Ващенко (слева). Фото: Павел МАРТИНЧИК

На кадрах государственного телевидения мы также рассмотрели главу Гродненского облисполкома Владимира Караника, председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца, председателя Палаты представителей Национального собрания Владимира Андрейченко, министра спорта Сергея Ковальчука, председателя «Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь» Ивана Эйсмонта. В районе стелы в Минске был замечен Александр Солодуха. Возможно, он тоже был на инаугурации.

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Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске

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