«Забрали компьютер, телефоны и кассету с записью утренника в детском саду». Как прошел обыск в квартире главного редактора «Нашай Нівы» и журналистки tut.by

Егор - подозреваемый по уголовной статье "Клевета". Фото: "Наша Ніва"

Обыск в квартире Егора Мартиновича и Адарьи Гуштын начался утром 23 сентября и длился два часа, до 11.55.

- Мой муж вышел с собакой на прогулку. Мне от него пришло сообщение SOS, которое говорит о том, что у него начались проблемы. Я выбежала, увидела, что рядом с ним два человека в гражданской одежде.

В квартире провели обыск, сотрудники вели себя корректно. Во время обыска в квартире присутствовал адвокат.

- Мы выяснили, что возбуждено уголовное дело по статье 188 УК «Клевета». Оно возбуждено по факту публикации на сайте nn.by материала, где «диджей перемен» говорит о том, что его избивали на Окрестина, - рассказала Адарья журналистам. Она говорит, что у Егора Мартиновича пока нет никакого статуса.

Владислав Соколовский, тот самый "диджей перемен", говорил, что опознал в человеке, который его бил, сотрудника милиции, который занимает высокую должность.

По словам Адарьи, ее мужа на сегодня вызывали для ознакомления с лингвистической экспертизой.

- У нас забрали цифровую технику: компьютер, телефоны, флешки, диски, кассету с записью моего утренника в детском саду 1995 года. Забрали и три паспорта Егора - все просроченные и аннулированные, он их не отдавал в милицию.

Егора Мартиновича увезли на допрос в СК. Позже Адарья сообщила, что Егор Мартинович - подозреваемый, трое суток он проведет в изоляторе.