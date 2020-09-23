В Кремле рассказали о том, было ли им известно об инаугурации Лукашенко

В своём ответе он предпочёл не давать ни какого комментария о том, было ли известно о церемонии в Кремле и был ли кто-либо на неё приглашен. Фото: tass.ru

В интервью rbc.ru Дмитрий Песков рассказал, что до последнего момента не знал о готовящейся 23 сентября инаугурации Лукашенко. Как известно, официальные лица из России приглашены не были. Он объясняет это тем, что «церемония не предполагает присутствия».

В своем ответе он предпочел не давать никакого комментария о том, было ли известно о церемонии в Кремле и был ли кто-либо на нее приглашен. «Ибо это абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства», - отметил пресс-секретарь Путина.

23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко. Заранее о ней объявлено не было. Утром в Минске были перекрыты некоторые улицы, которые ведут к Дворцу Независимости. Была стянута военная техника.

Посольство России в Беларуси не смогло дать оперативный ответ РБК на вопрос о присутствии кого-то из России на инаугурации Лукашенко.

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