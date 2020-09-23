Видеофакт. Как Александр Лукашенко приносил присягу в 2020 году

На церемонии инаугурации президента. Фото: belta.by

Спустя некоторое время после церемонии инаугурации президента на различных госресурсах начали всплывать отдельные моменты мероприятия. Так, в телеграм-канале "Пул Первого" появилось видео, в котором Александр Лукашенко приносил присягу президента Республики Беларусь.

«Заступаючы на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся: верна служыць народу Рэспублікі Беларусь. Паважаць i ахоўваць правы i свабоды чалавека i грамадзяніна. Захоўваць і абараняць Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, свята і добрасумленна выконваць ускладзеныя на мяне абавязкі», - присягнул Лукашенко.

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В церемонии приняли участие представители различных родов войск. Они поклялись перед белорусским народом и главнокомандующим, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность Беларуси (подробности).

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