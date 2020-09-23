23 сентября люди вышли на стихийные акции протеста после инаугурации Лукашенко

Десять человек вышли с плакатами к бизнес-центру на улице Платонова Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На церемонию инаугурации, по информации телеграм-канала «Пул Первого», были приглашены 700 человек. Заранее инаугурация не анонсировалась, прямой трансляции на телевидении не было, хотя это предусмотрено законом. Сразу после нее люди стали выходить на стихийные акции протеста в разных частях города. Около 12 часов протестующие выходили с флагами и плакатами в Малиновке, несколько человек заметили возле Дворца Независимости, где прошла церемония.

Днем 23 сентября состоялась церемония инаугурации Александра Лукашенко Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Около 13 часов возле МГЛУ собрались студенты с плакатами. Акции солидарности прошли в минском микрорайоне Уручье. Студенты вышли на протест во внутреннем дворике БГУ.

Фото: tut.by

В цепочку солидарности выстроились люди на проспекте Петровщнине.

Фото: tut.by

Десять человек вышли с плакатами к бизнес-центру на улице Платонова в районе площади Победы в Минске. Из открытой машины громко играла песня «Муры», проезжающие мимо машины сигналили.

Проезжающие мимо машины сигналили Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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