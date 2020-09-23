Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 сентября 2020 года: 253 новых случая COVID-19 и 5 смертей за сутки

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 76 357 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В телеграм-канале Минздрава опубликовали статистику по коронавирусу в Беларуси. Прирост за сутки - 253 новых случая.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 76 357 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 178 человек.

Всего в Беларуси коронавирусной инфекцией переболели 73 564 пациента.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 5 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 796 пациентов, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было сделано уже 1 759 393.

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