Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 сентября 2020 года: 253 новых случая COVID-19 и 5 смертей за сутки

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 76 357 человек
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В телеграм-канале Минздрава опубликовали статистику по коронавирусу в Беларуси. Прирост за сутки - 253 новых случая.
С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 76 357 человек.
В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 178 человек.
Всего в Беларуси коронавирусной инфекцией переболели 73 564 пациента.
- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 5 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 796 пациентов, - рассказали в Минздраве.
И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было сделано уже 1 759 393.
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