Вынесли приговор бывшему главному архитектору Минска Павлу Лучиновичу

Лучинович уже отбыл срок своего наказания и теперь на свободе Фото: Сергей ГАПОН

Суд Заводского района приговорил Павла Лучиновича к 1,5 года колонии. По амнистии срок наказания сократили на год. С учетом того времени, что Лучинович уже провел в СИЗО, суд решил, что наказание он уже отбыл.

Павла Лучиновича задержали в марте 2019 года. Его подозревали в получении взятки от предпринимательницы Нонны Гришиной. В СИЗО Лучинович серьезно заболел, прямо из изолятора его отвезли в больницу, прооперировали.

Пока Павел Лучинович лечился в больнице, состоялся суд над Нонной Гришиной - ее приговорили к двум годам лишения свободы, но вскоре освободили по амнистии, сообщает tut.by.

В материалах дела было сказано, что Гришина передала Лучиновичу пакет, в котором находилось 4 тысячи долларов. Кроме того, из Индии она привезла ему специи, чай, бутылку рома, тюбик с кремом. В суде Гришина отрицала, что это было взятка - она говорила, что дружила с Павлом Лучиновичем. Гришина рассказывала, что Павел Лучинович собирался в отпуск, и она решила спонтанно ему помочь, чтобы он поехал на отдых, рекомендовала Мертвое море.

- Я советовала ему поехать отдохнуть, оторваться, может, влюбиться. Положила ему в закрытый пакет все деньги, которые забрала у сына - последние, как он мне сказал. (Читать далее)

Павел Лучинович занял должность главного архитектора города в начале 2015 года. До этого он работал зампредседателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Прежний главный столичный зодчий Николай Власюк отзывался о своем преемнике очень хорошо: «Он ответственный, а главное - порядочный человек, который прекрасно знает свою работу и хорошо с ней справится».