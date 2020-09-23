Лукашенко: Поймите, ребята, не каждый белорус, к сожалению, сегодня понимает, что вы отстояли суверенитет нашей страны. Но очень скоро поймет

«Нас пробовали на прочность, пытались разжечь вражду и ненависть, разделить страну и посеять хаос. Не вышло и не выйдет!» Скрин видео: t.me/pul_1

После инаугурации Александр Лукашенко переоделся в свой мундир верховного главнокомандующего Вооруженными силами РБ и вышел во внутренний дворик Дворца Независимости к силовикам. В своем выступлении он отметил, что вскоре военные поймут, что это они спасли мир на этом «клочке земли», передает "Пул Первого".

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Вскоре военные поймут, что это они спасли мир на этом «клочке земли. Фото: belta.by

Вы отстояли суверенитет и независимость нашей страны. Поймите, ребята, это не каждый белорус, к сожалению, сегодня понимает, - отметил президент. - Но очень скоро поймет. Это наша работа. Мы должны были сделать эту работу. И мы ее сделали. Нас пробовали на прочность, пытались разжечь вражду и ненависть, разделить страну и посеять хаос. Не вышло и не выйдет! В этих сложных условиях система обеспечения национальной безопасности выстояла. И на деле доказала свою эффективность, готовность к отражению любых рисков вызовов и угроз», - подчеркнул Александр Лукашенко.

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В церемонии приняли участие представители различных родов войск. Они поклялись перед белорусским народом и главнокомандующим, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность Беларуси (подробности).

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«Несмотря на дьявольски изощренные подталкивания извне, сохранили уважение друг к другу», - сказал он (подробности).