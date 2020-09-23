«Тайная инаугурация идет вразрез с принципами демократии»: европейские страны отреагировали на инаугурацию Лукашенко

Сразу несколько стран ЕС отреагировали на инаугурацию Лукашенко. Фото: pixabay.com

Сразу несколько стран Евросоюза, среди которых Польша, Литва, Латвия, Чехия, Эстония и Словакия, прокомментировали инаугурацию Александра Лукашенко, которая состоялась 23 сентября во Дворце Независимости. Об этом сообщает портал euronews.com.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал мероприятие фарсом.

- Сегодняшняя инаугурация - фарс. Да и выборы, которые прошли в Беларуси 9 августа, сложно назвать демократическими. Бывший президент не становится менее бывшим. Его незаконность - это факт, со всеми последствиями, которые вытекают, - подчеркнул глава МИД Литвы.

Глава МИД Словакии Иван Корцок заявил, что у Лукашенко нет полномочий руководить страной.

- Мы поддерживаем белорусский народ. Выборы, которые прошли в августе, не были ни свободными, ни честными. И именно Лукашенко несет ответственность за эти выборы. Словакия не признает его легитимным президентом, - подчеркнул глава МИД.

Официальный представитель Германии Штеффен Зайберт и вовсе назвал показательным церемонию инаугурации, которая была секретно подготовлена.

- О том, что мероприятие состоится сегодня, никто не знал. Инаугурация была проведена без участия общественности. Ее нельзя назвать легитимной, как и Александра Лукашенко, - отметил Зайберт.

Глава МИД Эстонии назвал инаугурацию нелегитимной. И добавил, что это идет вразрез со всеми принципами демократии.

- Нелегитимная и тайная инаугурация, которая состоялась сегодня, идет вразрез со всеми принципами демократии. Лукашенко утратил свой мандат. Мы призываем провести в Беларуси новые и честные выборы, - подчеркнул глава МИД Эстонии.

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек отметил, что инаугурация также не является легитимной, а народ Беларуси заслуживает свободы.

- Президентские выборы нельзя назвать демократическими. По этой причине и сегодняшняя инаугурация не является легитимной. Чехия поддерживает белорусов и считает, что белорусский народ заслуживает свободы, - отметил глава МИД Чехии.

В Министерстве иностранных дел Польши также высказались об инаугурации.

- Лукашенко был избран на недемократических выборах. И он не может осуществлять законную власть, - говорится в сообщении МИД Польши, которое было размещено в Twitter.