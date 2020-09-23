«Купил игрушки для ребенка, туалетную воду и оплатил жене поход в салон красоты». Мужчина нашел карточку и две недели ею пользовался

В милиции напоминают о правилах безопасности: не передавайте посторонним свою карточку, храните в секрете PIN-код и не пишите его на самих картах Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Молодой человек нашел карточку в подземном переходе в Минске. Знать PIN-код оказалось необязательно, карточка была бесконтактной. Минчанин пользовался ею больше двух недель: тратил деньги на игрушки для ребенка, украшения, туалетную воду, оплачивал услуги специалистов в салоне красоты для жены, сообщили в пресс-службе МВД.

За две недели владелец карточки лишился 17,5 тысячи рублей. В отношении парня, который ее нашел, возбудили уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники.

С начала года в Минске совершили около 2 тысяч хищений. В 99% случаев преступления совершаются бесконтактным способом. В милиции напоминают о правилах безопасности: не передавайте посторонним свою карточку, храните в секрете PIN-код и не пишите его на самих картах или бумагах, которые храните рядом с карточкой. Установите на смартфон смс-оповещение об операциях. Не сообщайте посторонним срок действия карты, трехзначный код на оборотной стороне.