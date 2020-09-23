Курсы валют в Беларуси на 23 сентября: доллар подорожал, а евро подешевел

Курсы валют в Беларуси на 23 сентября Фото: Инна КОРСАК

В среду, 23 сентября, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли торги. Доллар подорожал, а евро снизился. Информация об этом размещена на официальном сайте БВФБ.

Доллар подорожал на 0,0003 и теперь стоит 2,5908 белорусского рубля.

Евро снизился на 0,0102 и теперь стоит 3,0296 белорусского рубля.

Российский рубль подешевел на 0,0039 и теперь стоит 3,3936 белорусского рубля.

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