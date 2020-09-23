Пресс-секретарь МВД Чемоданова: Сотрудники милиции вечером 23 сентября несут службу в усиленном режиме

В МВД рассказали, что сотрудники милиции вечером 23 сентября будут нести службу в усиленном режиме Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова рассказала, что вечером 23 сентября сотрудники милиции будут нести службу в усиленном режиме. Об этом она сообщила агентству Интерфакс-Запад.

- Сотрудники правоохранительных органов вечером 23 сентября несут службу в усиленном режиме. Это вызвано тем, что в социальных сетях начали появляться сообщения с призывами к проведению и участию в несанкционированных акциях. Милиция будет действовать по обстоятельствам, - отметила пресс-секретарь ведомства.

Напомним, что 23 сентября во Дворце Независимости состоялась инаугурация Александра Лукашенко. С сегодняшнего дня он вступил в должность президента.

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