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Пресс-секретарь МВД Чемоданова: Сотрудники милиции вечером 23 сентября несут службу в усиленном режиме

И добавила, что это было вызвано тем, что в сети начали появляться призывы к проведению несанкционированных акций
Инна КОРСАК
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В МВД рассказали, что сотрудники милиции вечером 23 сентября будут нести службу в усиленном режиме

В МВД рассказали, что сотрудники милиции вечером 23 сентября будут нести службу в усиленном режиме

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова рассказала, что вечером 23 сентября сотрудники милиции будут нести службу в усиленном режиме. Об этом она сообщила агентству Интерфакс-Запад.

- Сотрудники правоохранительных органов вечером 23 сентября несут службу в усиленном режиме. Это вызвано тем, что в социальных сетях начали появляться сообщения с призывами к проведению и участию в несанкционированных акциях. Милиция будет действовать по обстоятельствам, - отметила пресс-секретарь ведомства.

Напомним, что 23 сентября во Дворце Независимости состоялась инаугурация Александра Лукашенко. С сегодняшнего дня он вступил в должность президента.

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