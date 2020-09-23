"Белавиа" приостанавливает выполнение рейсов в Ларнаку и Ригу

До 30 марта можно вернуть деньги или поменять дату вылета на отмененный рейс. В любое время можно обратиться по этому вопросу в кассы, представительства "Белавиа" Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку рейсов в Ларнаку и Ригу. Об этом стало известно из Instagram перевозчика.

До 11 октября воздушный перевозчик не будет летать в Ригу, до 15 октября - в Ларнаку, до 30 сентября - в Таллин и Ашхабад, в Будапешт - до 24 октября (за исключением 27 сентября), во все пункты Грузии - до 31 октября.

Во все пункты России до 30 сентября приостановлены рейсы. Что касается Воронежа, Казани, Нижнего Новгорода - в эти пункты вылеты приостановлены до 24 октября. В Москву еженедельные полеты (по средам) возобновляются с 30 сентября. Будут они совершаться только в аэропорт Домодедово. Из Минска вылет в 12.35, из Москвы в 14.45. Время в пути - 1 час 20 минут. «Пассажирам, прибывающим в Россию или следующим транзитом, необходимо иметь медицинскую справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, выданную не позднее чем за 72 часа до прибытия. Это не относится к гражданам РФ», - рассказали в компании.

До 30 марта можно вернуть деньги или поменять дату вылета на отмененный рейс. В любое время можно обратиться по этому вопросу в кассы, представительства "Белавиа", а также в службу поддержки, но до этой даты.

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