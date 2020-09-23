Курить станет дороже. В Беларуси с 1 октября подорожают сигареты

Не так давно мы писали о возможном подорожании некоторых товаров, в том числе и сигарет Фото: Архив "КП"

С 1 октября производители и импортеры табачных изделий поднимают цены на некоторые виды сигарет. Ими уже задекларированы в Министерстве по налогам и сборам максимальные применяемые цены. Не так давно мы писали о возможном подорожании некоторых товаров, в том числе и сигарет.

С 1 октября ОАО «ГТФ «Неман» предложит новый вид Pall Mall по цене 2,4 рубля, а также ими на 10 копеек до 3,6 рубля поднимается цена на Kent Blue, Kent Silver, Kent White и Kent Navy. Также на 10 копеек, но до 3,4 рубля увеличивается цена на Kent Nano, а Kent Switch после такого же повышения цены будет стоить 3,65 рубля. До 3,5 рубля будет стоить Kent Mode и Kent Mix. Они также прибавят в цене по 10 копеек.

На 5 копеек «Табак Инвест» увеличит цену на Sobranie Caster. Теперь эта марка будет стоить 3,6 рублей.

«Интер Тобакко» поднимает цены также на 10 копеек. До 3,4 рубля дорожает Marlboro, а до 3,75 - Parliament.

«Беларусьторг» увеличит до 4,05 рубля (на 15 копеек) стоимость некоторых Davidoff, а до 3,35 рубля (на 10 копеек) - Davidoff Refine.

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