Создать широкое общественное движение «Я - гражданин!» предлагает экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня

По мнению бывшего посла Беларуси в Словакии, несмотря на то, что политические предпочтения у людей разные, их объединяет то, что все они граждане Беларуси. Фото: belta.by

23 сентября в своем видеообращении бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня предложил создать широкое общественное движение «Я - гражданин!»

«Выношу на публичное обсуждение инициативу о создании широкого общественного движения "Я - гражданин!". Рассчитываю на отклик со стороны неравнодушных к судьбам нашей страны граждан, общественных деятелей, юристов, людей, имеющих опыт государственного управления. Надеюсь на внимание со стороны депутатов всех уровней, которые хотят честно смотреть в глаза своим избирателям и прекрасно понимают, что теперь уже никто никогда их не назначит», - добавил он.

По мнению бывшего посла Беларуси в Словакии, несмотря на то, что политические предпочтения у людей разные, их объединяет то, что все они граждане Беларуси. «Мы едины в том, чтобы сохранить то лучшее и позитивное, что было достигнуто за последние 26 лет, и искренне хотим видеть нашу страну процветающей. Но в нынешних условиях такое процветание невозможно без уважительного отношения власти к своему народу, без возможности для белорусов реализовать их гражданские и политические права и, конечно же, без неукоснительного соблюдения гражданами законов страны», - высказал свою мысль Игорь Лещеня.

Он считает, что события, которые произошли после 9 августа, изменили Беларусь. «Отношение к человеческому достоинству, реализации гражданских и политических прав стало водоразделом между властью и большинством белорусов. Обозначился и углубился кризис в обществе. Одним из ответов, что же делать дальше, может стать самоорганизация общества. Уже есть опыт, когда белорусы, в качестве ответа на ложь властей о коронавирусе, сплачивались и помогали друг другу. За последние недели дворы и целые микрорайоны Минска стали полноправными участниками общественной и политической жизни», - считает экс-посол.

24 августа Игорь Лещеня был освобожден от должности посла Беларуси в Словакии. 15 августа дипломат записал видеообращение, в котором поддержал граждан страны, которые вышли на мирные протесты.

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