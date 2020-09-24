В России продлены действия принятых из-за коронавируса мер урегулирования правового статуса иностранцев

Путин продлил действие мер по урегулированию положения иностранцев в России. Фото: пресс-служба Кремля.

О том, что Путиным продлены сроки действия принятых из-за пандемии ковида мер по урегулированию правового положения иностранных граждан, пишет ТАСС со ссылкой на информацию, опубликованную на официальном интернет-портале правовой информации России.

Сроки продлеваются сразу на несколько месяцев. Ранее течение срока пребывания, временного и постоянного проживания иностранцев и лиц без гражданства было приостановлено до 15 декабря. Теперь течение срока приостановлено до 15 декабря 2020 года.

Документ регламентирует следующую меру: иностранцам на этот срок не надо продлевать документы о временном пребывании (также и продлевать визы) в России, справки о сроках постановки на учет по месту пребывания, сроки временного места жительства и ПМЖ (продлевать вид на жительство).

Кроме того, документом разрешается выезд иностранцев из федерации в страны их гражданства, если их документы истекли после 14 марта 2020 года. Также в России из-за коронавируса приостановлены процедуры выдворения и депортации.

Указ вступил в силу с 16 сентября 2020 года.

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