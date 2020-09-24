МВД о задержаниях в Минске и Витебске 23 сентября: более 10 человек в столице и активисты в областном центре

23 сентября в Минске задерживали участников протестных акций. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что в белорусской столице 23 сентября за участие в несанкционированных акциях были задержаны свыше 10 человек, проинформировало БелТА со слов Натальи Ганусевич, официального представителя ГУВД Мингорисполкома.

- В Минске в среду, 23 сентября, проходят массовые мероприятия, которые являются несанкционированными. Правоохранители неоднократно предупреждали граждан о том, что участие в таких акциях незаконно, просили собравшихся разойтись, но реакции не последовало. Уже задержаны более 10 человек (Прим.: на 21.00), - констатировала представитель ГУВД.

Также правоохранители сообщили и о стихийный протестах в Витебске, пишет Телеграм БелТА.

По информации МВД, в областном городе после инаугурации президента на протесты вышли около 100 горожан. Некоторые участники - активные протестующие были задержаны.

СК проводит проверку, действиям задержанных граждан будет дана правовая оценка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фоторепортаж: 23 сентября в Минске проходят стихийные акции протеста.

После разгона демонстрантов у стелы они разбились на несколько групп и собрались в разных местах центра столицы (подробности).

Пресс-секретарь МВД Чемоданова: Сотрудники милиции вечером 23 сентября несут службу в усиленном режиме.

И добавила, что это было вызвано тем, что в сети начали появляться призывы к проведению несанкционированных акций (подробности).

Видеофакт. В Минск 23 сентября стянули десятки грузовиков и автобусов с военными.

Очевидцы заметили военных у Дворца Независимости и в других частях города. Что происходит (подробности).