Зеленский о белорусских событиях: При отрицательном сценарии будут сотни тысяч беженцев из Беларуси в Европу

Зеленский считает, что из-за поствыборной ситуации в Европу может направиться поток беженцев из Беларуси. Фото: пресс-служба президента Украины.

О том, что поствыборная ситуация в Беларуси уже имеет последствия для стран Европы, рассказал Владимир Зеленский в интервью словацкому экономическому изданию, сообщила пресс-служба президента Украины.

Так, украинский лидер ответил на вопрос о возможности того, что ситуация в Беларуси несет некую опасность для Украины?

- Такой кризис влияет не только на соседние с Беларусью страны. Белорусские события уже имеют последствия для Европы, - подчеркнул Зеленский.

Также украинский лидер заметил, что сейчас в Беларуси возник самый большой политический кризис за все годы независимости республики. И ситуация в Беларуси, политический кризис, неотделим от экономического и социального напряжения, которые «уже созрели и проявляют последствия».

- Если сценарий будет отрицательным, это будет значить по меньшей мере сотни тысяч беженцев из Беларуси в страны Европы, - предположил президент Украины.

Далее Владимир Зеленский сделал вывод о том, что, по его мнению, могло бы поспособствовать выходу Беларуси из сложившейся обстановки:

- Честные выборы президента - лучший выход из этого кризиса. Если кандидаты уверены в своей победе, то нечего бояться еще одних выборов. Это (Прим.: честные выборы) действия власти, которая не боится своего народа. Я также отмечаю, что должен быть диалог с обществом, необходимо избегать насилия. Это действия власти, которая заботится о своем народе.

Напомним, в среду, 23 сентября, без предварительного анонсирования церемонии и излишней публичности во Дворце Независимости в Минске прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко, он вступил в президентскую должность.

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