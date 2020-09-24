Таможенный комитет расссказал о технических сбоях в работе инфосистем, декларации теперь предоставляют на бумаге

В ГТК сообщили о технических сбоях в работе инфосистем на внутренних пунктах таможенного оформления. Фото: Instagram @ customs_rb.

На сайте Государственного таможенного комитета появилась информация о технических сбоях в работе инфосистем во внутренних пунктах таможенного оформления.

Сейчас в ГТК идет работа по восстановлению процессов приема и обработки электронных таможенных документов. На это время в комитете предлагают субъектам хозяйствования оформлять декларации на бумаге с предоставлением ее в электронном виде.

- Предъявлять декларации на бумажных носителях нужно в пунктах таможенного оформления, в зонах таможенного контроля которых размещены товары на временное хранение, - пояснили в пресс-службе ГТК.

Подробную информацию с указанием работы во время сбоя на инфоресурсах таможенных органов можно узнать на портале ГТК.

- Чтобы исключить двойной выпуск одних и тех же товаров, просим отозвать декларацию, ранее поданную в виде электронного документа и не прошедшую регистрацию в информационной системе таможенных органов, - уточнили в комитете.

После восстановление приема электронных документов ГТК об этом отдельно проинформирует.

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