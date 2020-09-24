Конгрессмены США отреагировали на инаугурацию Лукашенко призывом о проведении новых выборов

Представители США призвали белорусские власти услышать голоса белорусов, требующих новые честные выборы. Фото: pixabay.com.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что 23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента, проведя инаугурацию, дату которой заранее публично не разглашали.

Событие вызвало ответную реакцию в зарубежных политических кругах. Так, американские конгрессмены, комментируя инаугурацию Лукашенко, снова призвали белорусские власти провести новые президентские выборы, информирует ТАСС.

С заявлением выступил Элиот Энгел, демократ от штата Нью-Йорк, и Майкл Маккол, старший республиканец от штата Техас.

- По-настоящему легитимному лидеру нет нужды проводить тайную церемонию приведения к присяге. Данная инаугурация, перед историческими и мирными протестами против диктатуры, только подчеркнула неправдоподобность утверждений Лукашенко о том, что он победил с 80 процентами голосов на президентских выборах, - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой конгрессмена Маккола.

Резюмируя, политики США призвали Лукашенко к сотрудничеству с Координационным советом оппозиции. Также конгрессмены посоветовали белорусским властям прислушаться к голосу белорусского народа, к заявления граждан, требующих свободные и честные выборы под независимым наблюдением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Тайная инаугурация идет вразрез с принципами демократии»: европейские страны отреагировали на инаугурацию Лукашенко.

Литва, Латвия, Чехия, Словакия, Германия, Эстония и Польша не признали легитимность президента (подробности).

«Старались избежать политизации»: политологи - об инаугурации президента Беларуси, которая удивила таинственностью.

Спросили у гостей церемонии и политологов, что означает такая скорая инаугурация, о которой не было объявлено заранее, и как она повлияет на дальнейшие события в стране (подробности).

Уже официально. Утверждена кандидатура посла США в Беларуси.

Джули Фишер, как ранее и заявлял Трамп, утвердили в сенате (подробности).