В Толочинском районе 17-летняя девушка выпала из кабины погрузчика и погибла

Девушка выпала из погрузчика, когда водитель совершал разъезд со встречной машиной. Фото: ГАИ Витебск.

Трагическое происшествие произошло на территории Толочинского района в среду, 23 сентября. Подробности пресс-служба ГАИ УВД Витебского облисполкома сообщила в официальной группе ВКонтакте.

ДТП с летальным исходом случилось на дороге под Толочином примерно в 18.00. По предварительной информации, 36-летний водитель погрузчика «Амкодор» предложил 17-летней девушке подвезти ее, однако безопасность пассажирки должным образом обеспечена не была.

- Во время движения дверь кабины погрузчика не была закрыта. Девушка вывалилась из кабины, когда, со слов водителя, он совершал разъезд со встречным авто. Во время падения на асфальт пассажирка получила смертельные травмы, она скончалась на месте до приезда медиков, - констатировали в пресс-службе.

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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