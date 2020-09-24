Лукашенко наградил орденом Почета посла Китая в Беларуси

Посол Цуй Цимин завершает свою работу в Беларуси. Фото: sb.by.

О том, что во вторник, 22 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении посла Китая в Беларуси, проинформировал телеграм-канал «Пул Первого».

Орден Почета главе китайской дипмиссии белорусский президент вручит в четверг, 24 сентября, в первой половине дня.

Известно, что дипломат Цуй Цимин завершает свою белорусскую миссию и посольскую работу в Беларуси. После вручения награды Лукашенко намерен лично пообщаться с послом.

Орден китайскому дипломату присвоен «за значительный личный вклад в развитие и укрепление политических, торгово-экономических, кредитно-инвестиционных, научно-технических и гуманитарных связей между Беларусью и Китаем».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уже официально. Утверждена кандидатура посла США в Беларуси.

Джули Фишер, как ранее и заявлял Трамп, утвердили в сенате (подробности).

В конце сентября в Минске ждут прибытия нового посла Израиля.

Назначение в Беларусь представитель израильской дипломатии получил в августе (подробности).

Глава белорусского МИДа о дипломатах ЕС: Все бегут, чтобы ущипнуть побольнее Беларусь.

Владимир Макей заявил, что белорусские власти заинтересованы в нормальных отношениях с соседями, но с их стороны «нет конструктивных подходов» (подробности).

ООН: Коронавирус скажется на мировой экономике спадом в 4%, но у Китая прогнозируется рост.

Такие оценки приводятся в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (подробности).