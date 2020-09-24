Город стоял: утром пробки в Минске достигали 8 баллов

23 сентября в Минске разогнали демонстрацию - назавтра многие водители устроили пробки в знак протеста Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Утром 24 сентября в Минске были большие заторы. По данным сервиса "Яндекс.Карты", около 8 - 9 часов утра пробки достигали 7 - 8 баллов. В частности, было затруднено движение в центре столицы, а также на участках Минской кольцевой автодороги.

Накануне в чатах и телеграм-каналах появились предложения блокировать проезжую часть дорог, а также двигаться с низкой скоростью, тем самым выражая свой протест против инаугурации Александра Лукашенко и силового разгона демонстраций вечером 23 сентября.

В соцсетях также сообщили о том, что утром на разделительной полосе на проспекте Независимости двое парней стояли с бело-красно-белым флагом. К ним подъехала машина ГАИ: одного парня затолкали в машину сразу, а второй убежал, однако затем его тоже задержали.

После 9.00 пробки стали рассасываться. По данным на 10.30, заторов в Минске уже не было. В интернете распространяют призывы повторить ситуацию вечером.