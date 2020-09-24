Боррель: Инаугурация Лукашенко противоречит воле значительной части граждан Беларуси, ЕС не признает его легитимность

Боррель заявил, что ЕС не признает легитимность Лукашенко. Фото: Reuters.

Появилось официальное заявление представителя Евросоюза, связанное с инаугурацией Александра Лукашенко, прошедшей 23 сентября. В публикации Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам, заявил о пересмотре отношений с Беларусью.

- Так называемая инаугурация (Прим.: слово инаугурация в документе взято в кавычки) Александра Лукашенко и новый президентский срок, на который он претендует, не имеют какой-либо демократической легитимности, - подчеркнул Боррель.

По мнению представителя ЕС, прошедшая инаугурация противоречит волеизъявлению внушительной части граждан Беларуси, выражающемуся в непрекращающихся, беспрецедентных и многочисленных мирных протестах в поствыборный период.

- Эта инаугурация послужит только дальнейшему углублению политического кризиса в Беларуси, - уверен еврочиновник.

Здесь же он еще раз озвучил официальную позицию Евросоюза: «Граждане Беларуси заслуживают права быть представленными теми, кого они свободно выберут на новых прозрачных, честных и заслуживающих доверия президентских выборах».

В заключение Боррель пояснил, что в ЕС впечатлены и тронуты мужеством белорусов, которые продолжают мирные демонстрации, отстаивая демократию и свои основные права. И все это несмотря на непрекращающиеся жестокие репрессии со стороны власти.

- Мы солидарны и полностью поддерживаем демократическое право белорусского народа избирать своего президента с помощью новых свободных и справедливых выборов под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ, - констатировал представитель ЕС.

И добавил, что европейские власти по-прежнему ждут от руководства Беларуси «немедленного прекращения всех репрессивных действий, прекращения насилия в отношении белорусов, незамедлительного освобождения всех задержанных на протестных акциях и политзаключенных».

В ЕС восхищены мужеством белорусов, которые несмотря на репрессии со стороны властей продолжают мирные протесты. Фото: Reuters.

Еще раз тему Беларуси Жозеп Боррель поднял 24 сентября на пресс-конференции в Брюсселе. Здесь еврочиновник повторил тезисы о том, что ЕС не признает легитимность президентства Александра Лукашенко.

- Мы считаем эти выборы сфальсифицированными, мы не признаем их результатов и поэтому не признаем легитимность Лукашенко - вот и все, - прокомментировал Боррель.

Продолжая, политик подчеркнул, что ЕС не стремится вмешиваться во внутренние дела Беларуси, но имеет намерение «просто поддержать людей, которые хотят иметь политическую систему, позволяющую им избирать своих правителей».

Среди требований и намерений Евросоюза он перечислил: национальный диалог для разрешения кризиса, новые справедливые выборы, невмешательство в суверенитет и независимость республики. Касаемо санкций в отношении Беларуси Боррель рассказал, что они также обсуждались министрами ЕС, но принять их вновь не удалось.

- Несмотря на явное желание принять эти санкции, сделать это сегодня не удалось, так как не было достигнуто необходимое единодушие. Этот вопрос должен быть рассмотрен главами государств и правительств в Евросовете в конце этой недели. Мы также обсудили дальнейшую финансовую поддержку гражданского общества и независимых СМИ в Беларуси, - уточнил еврочиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Конгрессмены США отреагировали на инаугурацию Лукашенко призывом о проведении новых выборов.

Также законодатели Соединенных Штатов призвали белорусского президента начать сотрудничество с Координационным советом (подробности).

«Тайная инаугурация идет вразрез с принципами демократии»: европейские страны отреагировали на инаугурацию Лукашенко.

Литва, Латвия, Чехия, Словакия, Германия, Эстония и Польша не признали легитимность президента (подробности).

«Старались избежать политизации»: политологи - об инаугурации президента Беларуси, которая удивила таинственностью.

Спросили у гостей церемонии и политологов, что означает такая скорая инаугурация, о которой не было объявлено заранее, и как она повлияет на дальнейшие события в стране (подробности).