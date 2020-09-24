МВД: В Беларуси прошло 59 протестных акций, из 5 тысяч участников задержаны 364

В Беларуси прошло 59 протестных акций, из 5 тыс. участников задержаны 364 Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

После инаугурации Александра Лукашенко вечером 23 сентября в городах Беларуси прошло 59 протестных акций. По данным МВД, общее число участников демонстраций составило около 5 тыс. человек. Из них 364 человека задержаны, в том числе 252 - в Минске.

В столице группы людей выстраивались в цепочки вдоль проезжей части, собирались возле станций метро, ТЦ «Галерея», констатирует МВД. В 19.00 на перекрестке пр. Победителей и пр. Машерова (возле стелы «Минск - город-герой»), по подсчетам ведомства, количество протестующих составило около трех тысяч человек. В то же время, по оценкам журналистам, число собравшихся в районе стелы достигало 5 тыс. человек.

- Поздно вечером в различных частях города группами от 10 до 50 человек, а также личным транспортом неоднократно блокировалась проезжая часть, - сообщает МВД. - С целью пресечения массовых нарушений общественного порядка со стороны агрессивно настроенных лиц правоохранители использовали спецсредства и технику. На перекрестке пр. Победы с пр. Строителей неизвестные рассыпали металлические шипы.

Также проезжую часть блокировали в Витебске.

- Протесты приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с органами правопорядка: камни и другие предметы летели в сторону правоохранителей, - заявили в МВД. Там добавили, что среди милиционеров есть пострадавшие.

Потерпевшие были и среди протестующих - в частности, женщине разбили голову при разгоне демонстрации возле стелы.