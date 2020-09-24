Лукашенко ответил на упреки в «тайной» инаугурации и непризнание легитимности

Лукашенко не понравилось, что страны-соседки и ЕС отрицательно отреагировали на информацию о его вступлении в должность. Фото: БелТА.
О том, что появился официальный комментарий Лукашенко на упреки его в «тайной» инаугурации и непризнание легитимности, сообщило БелТА.
Как сообщило информагентство, со стороны глав Беларуси отмечается неконструктивность позиции, которую заняли отдельные страны в отношении Беларуси. Больше всего Лукашенко не понравились заявления стран-соседок.
- Особенно, что удивительно, соседи... Соседи от Бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить! Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли? Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие, - перечислил президент республики.
Далее он объяснил, что белорусские власти по закону не обязаны информировать об инаугурации другие страны, так как это внутренние процессы Беларуси.
- По-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-либо предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около двух тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно, - констатировал Лукашенко.
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